Названы лучшие ткани для эффективной самодельной маски

Исследователи из Чикагского университета изучили различные образцы популярных натуральных и синтетических тканей на предмет задерживания аэрозольных частиц. Ученые пропускали через них воздушный поток, скорость которого соответствует дыханию человека. В ходе эксперимента ученые установили, что комбинация хлопка с натуральным шелком или шифоном отфильтровывает от 80% до 99% частиц.

Исследователи отмечают, что хлопок может выступать в качестве механического барьера для частиц, тогда как определенные виды шифона и натурального шелка служат в качестве электростатического барьера.

При этом исследователи подчеркнули, что если владелец аксессуара надевает его неправильно, то это может снизить эффективность фильтрации вдвое или более.

В Госдуме ранее предложили продавать маски и антисептики в автоматах, которые нужно будет установить на вокзалах и в торговых центрах. С предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Письма были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.