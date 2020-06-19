Названы города Башкирии с наибольшим числом нарушителей самоизоляции

По данным на 18 июня в Башкортостане возбуждено 18 090 дел об административных нарушениях самоизоляции. Официально штрафы выписаны 6270 жителям региона, предупреждение получили 5778 человек.

Больше всего нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Стерлитамаке. На этот населенный пункт приходится 1999 материалов, которые рассматривают в городском суде. Жители Октябрьского района Уфы получили 1728 штрафов. Калининский районный суд изучает 1117 дел, Советский — 1002, Кировский — 1 066.

Уже 33 постановления обжалованы в Верховном суде республики Башкортостан в апелляционном порядке.

Ранее дети и взрослые рассказали, чем занимались на самоизоляции. Совершеннолетние в основном смотрели фильмы и сериалы, а многие ребята — сидели в соцсетях и общались с друзьями через интернет.