Большинству взрослых соотечественников (66%) понравилось сидеть дома дольше обычного. При этом 24% россиян негативно отнеслись к ограничениям. Каждый десятый совершеннолетний затруднился дать свою оценку.

У более чем половины респондентов (53%) появилось больше свободного времени, а 47% респондентов не подтвердили это утверждение.

Наиболее популярное развлечение во время самоизоляции у взрослых — просмотр фильмов и сериалов. Такой ответ дали 71% взрослых. Читали статьи и книги 66% участников соцопроса. Общался с близкими почти каждый второй взрослый (48%). Помимо этого респонденты разговаривали с друзьями через интернет (45%), а в соцсетях сидели 43% респондентов. Каждый пятый участник опроса заинтересовался видеоиграми. Вариант «другое» указали 19% россиян старше 18 лет.

Почти каждый второй ребенок (53%) тоже позитивно отнесся к самоизоляции. Однако детей, которые не оценили домашнее времяпрепровождение, в процентном соотношении оказалось больше, чем взрослых. Таких было 38%. Затруднились с однозначным ответом 9% юных респондентов.

В свободное время 77% несовершеннолетних смотрели фильмы и сериалы. Второе занятие по популярности — соцсети и общение с друзьями через интернет. Также дети читали книги (61%). Почти каждый второй ребенок (54%) общался с родственниками. Видеоигры включали 31% респондентов. Свой вариант дали 15% опрошенных.

В исследованиях поучаствовали 4034 несовершеннолетних и 22 200 респондентов старше 18 лет.