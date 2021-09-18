Названы главные критерии при выборе бананов

Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана — один из главных критериев при выборе фрукта. Кроме того, бананы разной зрелости имеют разную степень твердости.

Обычно зрелые бананы имеют нежно-желтый цвет, а некоторые — слегка золотистый, говорится в публикации на китайском портале Sohu. При этом отмечается, что последний цвет говорит о том, что фрукт полностью созрели, а значит на вкус такой банан будет очень сладкими.

Еще один способ определить зрелость банана — это степень твердости плода. Так, недозрелый фрукт на ощупь будет твердым, а его кожура не будет эластичной. Перезрелые бананы наоборот, будут мягкими, и от них останется ощущение «клейкости» внутри, отметило РИА «Новости».

Авторы материала рекомендуют брать бананы с эластичной кожурой, которые не продавливаются. При этом отмечается, что плод не должен быть слишком твердым.

Также в материале утверждается, что искривленные бананы вкуснее и слаще, чем прямые.

Некоторые овощи и фрукты могут содержать в себе опасные вещества, поэтому к их выбору стоит подходить крайне внимательно. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как выбрать качественные томаты.