Врач-токсиколог рассказал, как не купить опасные томаты

Некоторые овощи и фрукты могут содержать в себе опасные вещества, поэтому к их выбору стоит подходить крайне внимательно. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как выбрать качественные томаты. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты».

Врач подчеркнул, что человек может по-разному переживать пищевое отравление. Оно может привести даже к госпитализации. Кутушов рассказал, что иногда из-за токсичных овощей люди даже теряли сознание. По этой причине важно внимательно подходить к выбору продуктов.

«Те же помидоры, обработанные большим количеством химических веществ, тоже с белыми жилами, очень упругие, без запаха, почти пластиковые», — объяснил эксперт.

Токсиколог посоветовал не покупать продукты с данными признаками. Врач объяснил, что овощи, которые выросли в домашних условиях без использования токсических веществ, обладают приятным специфическим ароматом и ровным красивым цветом, передало РИА ФАН.