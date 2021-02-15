Названы факторы снижения безработицы в России

Снизить число безработных в России помогут три фактора: восстановление спроса на рабочую силу, отмена ковидных ограничений и дополнительные правительственные меры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«Снижение численности безработных граждан связано с тремя факторами: первое — восстановление отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу; второе — постепенное снятие ограничительных мер и/или адаптация к работе в новых условиях, третье — эффективность мер по восстановлению занятости», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минтруде подчеркнули, что сейчас в нашей стране продолжают восстанавливать рынок труда. Дополнительные меры по борьбе с безработицей предусмотрели с учетом специфики и потребностей рынка труда на фоне пандемии коронавируса. Речь идет о субсидировании занятости и обучении людей без работы в рамках национального проекта «Демография».

На прошлой неделе в Минтруде сообщили, что сейчас в России официально зарегистрировано около 2,5 миллиона безработных. Это на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года.