Число безработных в России составило 2,5 млн человек

Сейчас в России официально зарегистрировано менее 2,5 миллиона безработных. Это на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре 2020 года. По сравнению с августом минувшего года общее число безработных уменьшилось на 400 тысяч человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ, ведомство намерено к концу текущего года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина вернуться к показателям 2019 года. Для этого надо трудоустроить еще миллион россиян.

«По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан). Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек. Это на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре прошлого года», — сообщили в Минтруде.

Для снижения численности безработных помимо субсидирования рынка занятости предполагается организовать обучение граждан, оставшихся без работы. Наиболее уязвимыми стали безработные без профессионального образования.

«Как показывает статистика, доля этой категории граждан составляет 60,5% в общей численности официально зарегистрированных в центре занятости безработных», — уточнили в министерстве.

В рамках национального проекта по переобучению «Демография» обновить свои профессиональные навыки смогут не менее 116 тысяч человек.

Российские регионы получат на меры по восстановлению занятости почти 21 миллиард рублей.

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, меняющий сроки выплат по безработице.