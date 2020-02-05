В последние годы среди людей, придерживающихся ЗОЖ, стало популярным употреблять суперфуд. Речь идет о продуктах с необычайно полезными свойствами. Роскачество разобралось, действительно ли суперпища так полезна.

Обычно к суперфуду относят киноа, спирулину, семена чиа, ягоды годжи и асаи. Роскачество отметило высокую стоимость супереды. По мнению специалистов, у нее есть более дешевые и не уступающие по качеству аналоги.

Годжи растут на Тибете и в Гималаях. Ягоды продают сушеными. Считается, что они помогают похудеть, победить диабет, импотенцию, бесплодие. Роскачество заявило, что по составу брусника, клюква и черника лучше годжи. Экзотическим ягодам по полезности не уступает кизил. Еще один факт: в 30 граммах годжи содержится столько же витамина C, сколько в четвертинке апельсина. Об этом написала «Российская газета».

Семена чиа привозят из Мексики. Считается, что они помогают снизить аппетит и вес. Специалисты Роскачества отметили, что те же полезные вещества есть в рыбе и орехах. Например, в фундуке и кунжуте.

Асаи советуют употреблять при похудении и для снижения риска онкологии. У этого продукта тоже есть аналоги. В одной свекле столько же витамина А, сколько в пяти граммах ягод асаи. Бензойная кислота есть в клюкве и бруснике, а антиоксиданты — в чернике. Много калия содержится в бананах, а полиненасыщенные жирные кислоты — в рыбе, орехах и авокадо.

Спирулина помогает освежить кожу, справиться с диабетом или снизить вес. Но другие водоросли ничем не хуже. Такие же полезные вещества содержатся в мясе, птице, рыбе, сое и чечевице.

Киноа, по обещаниям маркетологов, улучшает здоровье и способствует похудению. Ее более доступные аналоги — гречка, чечевица, фасоль и нут.

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