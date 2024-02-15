Общество 15 февраля 2024, 02:46 Названы даты сильных магнитных бурь в конце февраля Трехдневная магнитная буря накроет Землю в конце февраля Freepik

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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали даты сильных магнитных бурь до конца февраля. Об этом сообщило издание «Царьград».

Ученые предупредили, что самые сильные геомагнитные возмущения прогнозируются в конце месяца — с 25 по 27 февраля. Ожидается солнечный шторм силой в пять баллов.

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До этого времени магнитосфера будет относительно спокойной. При этом ученые отметили, что более точные прогнозы можно дать только за несколько дней.

Метеозависимым людям следует к ним подготовиться, позаботиться о своем здоровье. Это не только соблюдение режима сна и питания, но также использование методов релаксации, прием легких седативных препаратов, прогулки на свежем возрасте и умеренные физические нагрузки.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупреждал, что во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря и появится шанс увидеть северное сияние. По его словам, мощность бури будет на уровне G2 по пятибалльной шкале.