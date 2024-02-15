15 февраля 2024, 02:46
Названы даты сильных магнитных бурь в конце февраля
Трехдневная магнитная буря накроет Землю в конце февраля
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали даты сильных магнитных бурь до конца февраля. Об этом сообщило издание «Царьград».
Ученые предупредили, что самые сильные геомагнитные возмущения прогнозируются в конце месяца — с 25 по 27 февраля. Ожидается солнечный шторм силой в пять баллов.
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До этого времени магнитосфера будет относительно спокойной. При этом ученые отметили, что более точные прогнозы можно дать только за несколько дней.
Метеозависимым людям следует к ним подготовиться, позаботиться о своем здоровье. Это не только соблюдение режима сна и питания, но также использование методов релаксации, прием легких седативных препаратов, прогулки на свежем возрасте и умеренные физические нагрузки.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупреждал, что во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря и появится шанс увидеть северное сияние. По его словам, мощность бури будет на уровне G2 по пятибалльной шкале.
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