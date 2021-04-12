Названы дата и место прощания с Эмилем Верником

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником состоится 13 апреля в МХТ имени Чехова. Об этом сообщил его сын Вадим Верник.

«Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11:00 в МХТ имени Чехова, в Портретном фойе», — написал Вадим Верник на своей странице в Instagram.

Эмиль Верник скончался 10 апреля от остановки сердца. Ему было 96 лет.

Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством вышло более 200 радиопостановок, также Верник был доцентом школы-студии МХАТ.

Эмиль Верник — отец актера и телеведущего Игоря Верника, журналиста и заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадима Верника, внук Григорий (сын Игоря) также продолжил династию. Он является студентом школы-студии МХАТ, снимается в кино. Григория Верника можно было видеть в таких проектах, как «Need хелп» и «Кухня».