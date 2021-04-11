Умер народный артист России режиссер Эмиль Верник

На 97-м году жизни от остановки сердца умер народный артист России Эмиль Верник. Долгие годы он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было поставлено около 200 радиоспектаклей.

О его смерти РИА «Новости» сообщил сын, актер Игорь Верник. Он рассказал, что отец до последнего был «на ногах».

«Еще дней 10 назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — сказал Игорь Верник.

О месте и времени похорон будет сообщено позднее.

В радиоспектаклях Эмиля Верника участвовали Олег Табаков, Андрей Миронов, Марина Неелова, Олег Ефремов, Владимир Машков и многие других известнейшие советские и российские артисты.