Названы болевые точки, на которые давят мошенники

Во время обмана своих жертв мошенники давят на их болевые точки. У женщин — это семья, у мужчин — финансы, а у пожилых — здоровье. Чтобы не попасться на удочку преступников, нужно сделать перерыв и как следует обдумать услышанное. Об этом радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Многое зависит от боли людей, от их паттернов, от их триггеров, что бьют по проблеме. Есть мошенники, которые ориентированы на такую женскую боль, как поиск мужчины. <…> Что касается мужчин, то для них триггер — это заработок. Многие хотят легких и быстрых денег. <…> Часто давят еще на болезни. Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь», — объяснила Лысакова.

По словам собеседницы, лучший способ защиты от мошенников, которые давят психологически, — это перерыв, во время которого все можно обдумать. Лысакова уверила, что в спокойной обстановке голос разума и здравый смысл подскажут, как поступить правильно.

Ранее руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов объяснил, как оградить себя от телефонных мошенников. Для этого он посоветовал установить на смартфон приложение, которое будет блокировать нежелательные входящие автоматически. Также номера обманщиков можно заносить в черный список вручную. Самый верный способ защиты, уверил Кузнецов, — не брать трубку при звонке с неизвестного номера.