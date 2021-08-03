Эксперт рассказал, как защититься от спам-звонков

Многие часто сталкиваются с нежелательными звонками с незнакомых номеров — это могут быть мошенники или просто навязчивая реклама. Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов рассказал «Газете.Ru», как оградить сея от телефонного спама.

Спрос рождает предложение — на сегодняшний день существует много приложений, которые будут без вашего участия фильтровать и блокировать нежелательные вызовы.

«На смартфонах Android функция „антиспам“ встроена в стандартное приложение „Телефон“. Это приложение безопасно и эффективно. На iOS необходимо устанавливать сторонний софт», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что прежде чем поставить такое приложение, нужно внимательно ознакомиться с отзывами, чтобы не нарваться на мошенников.

Кроме того, спам-номера можно самостоятельно заносить в черный список, или просто не брать трубку, когда поступает звонок с незнакомого номера.