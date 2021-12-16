Названы адреса площадок, где можно написать письмо Деду Морозу в Москве

Москвичи могут отправить письмо Деду Морозу на площадках в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Всего таких площадок 20. В будние дни они работают с 15:00 до 19:00, а в выходные с 12:00 до 19:00. Воспользоваться ими можно будет до 9 января.

Также до 21 января в столице будут работать специальные почтовые ящики, где дети также смогут оставить письмо. Они находятся в 39 парках города.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте.

Ранее член Гильдии маркетологов России Николас Коро перечислил подарки, которые стали самыми ожидаемыми в этот Новый год. По его словам в их число вошли деньги, одежда и «наборы здоровья» — лекарства и антисептики. На втором месте оказалась парфюмерия, на третьем — продуктовые наборы.

Также популярный вариант — алкоголь или книги. Коро уточнил, что популярны в этом году будут и подарки с символикой наступающего года — тигром. Коро рассказал, что самый модный цвет сезона — лиловый. Поэтому наверняка вскоре появится много вещей этого цвета.