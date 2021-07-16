Названы 3 причины рекордного подорожания бананов в России

Проблемы в Эквадоре, опасный грибок и ослабление рубля стали причинами для роста цен на бананы в России. Такое мнение выразил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

«Бананы действительно достигли максимального за пять лет уровня цен. Это явление не одного дня, не одного месяца. Они начали дорожать с февраля этого года. Относительно января был рост на 9%, относительно февраля прошлого года — на 15%», — заявил он.

Леонов напомнил, что до 90% бананов Россия покупает в Эквадоре. Однако в последнее время некоторые факторы замедляли сбор этого фрукта в данной стране.

«Извержение вулканов — март этого года, сентябрь прошлого года. Плюс, как у всех, пандемия, а до этого были социальные протесты» — отметил он.

По его словам, Россия больше всего экспортирует такой сорт, как кавендиш. У него есть грибковое заболевание — тропикал рейс-4. Грибок начал эти бананы поедать.

«Это тоже несколько отвлекало внимание от сбора. Эти заболевания крайне редки, но если они выстреливают, их начинают системно лечить», — добавил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что с середины июля стал слабеть рубль. Возможно, данный фактор тоже повлиял на то, что сезонного снижения цен на бананы не было. Леонов выразил мнение, что когда в России будут продавать свои сезонные фрукты, то россияне переключатся на них и «конкуренция снизит цены».

«Наш прогноз, Руспродсоюза, что должно быть сезонное снижение, но, может, на месяц оно будет отсрочено», — заключил он.

Ранее данные Росстата показали, что цены на бананы достигли максимума за пять лет в России. Килограмм стоит более 80 рублей.