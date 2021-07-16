Рекордные цены на бананы зафиксировали в России

Цены на бананы показали максимум за пять лет в России. Теперь этот фрукт стоит столько же, сколько в 2016 году. По сравнению с 2020 годом ценник подрос в полтора раза. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание написало, что пик цен на этот продукт наблюдался в апреле (89,3 рубля за килограмм), в июне цены снизились до 84,1 рубля. Однако для начала летнего сезона, когда фрукты обычно дешевеют, это самое высокое значение по крайней мере с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум аналитики зафиксировали в марте 2015 года. Тогда килограмм бананов стоил 96,2 рубля.

Исследовательская компания IndexBox отметила, что стабильный спрос на бананы фоне сбоев в цепочках поставок из-за эпидемии коронавируса привел к росту цен.

По данным IndexBox, в первом квартале 2021 года бананы в России подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, это вызвано ослаблением курса рубля к доллару, стабильным спросом внутри страны, а также локальным дефицитом поставок из Эквадора, который в 2020 году обеспечивал 96% импорта. Отмечается, что Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов. На первом месте в этом списке — США и Китай.

Ранее россиянка во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным спросила у него, почему эквадорские бананы стоят дешевле, чем российские морковь и картошка. Глава государства заявил, что рост цен на продовольствия — это общемировая тенденция.