Названо условие сближения Украины и России

Власти Украины могут сменить свой внешнеполитический вектор и пойти на сближение с Россией. Такое может произойти в недалеком будущем при условии, что западные партнеры оставят Киев без финансирования, заявил украинский аналитик Александр Кочетков.

Эксперт отметил, что если новая встреча президента РФ и лидера США состоится, то Владимир Путин потребует от Джо Байдена заставить украинское правительство выполнять Минские соглашения, написало РИА «Новости».

«Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты», — написал Кочетков.

После того, как финансовая помощь со стороны этих стран иссякнет, единственной, кто захочет иметь дело с Украиной, будет Россия, уточнил Кочетков.

По его словам, в настоящее время украинские власти не идут на выполнение Минских соглашений, потому что для них это означает потерю относительной независимости.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий.