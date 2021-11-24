Климкин предупредил о подготовке адских санкций против России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал западные страны ввести адские санкции против России в случае начала боевых действий. Такое заявление он сделал в статье для издания «Обозреватель».

По мнению Климкина, Россия якобы поймала кураж после достижения внешнеполитических побед и может прибегнуть к новым провокациям против Украины.

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают», — написал Климкин.

Бывший глава МИД также отметил, что США обсуждают и новые поставки оружия на Украину. Этот вопрос якобы решат на онлайн-встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

Несколько дней назад агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину по трем направлениям. В пресс-бюро Службы внешней разведки назвали распространяемую информацию ложью. По мнению СВР, эти слухи по дипломатическим каналам распространяет Госдепартамент США.