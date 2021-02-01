Названо условие отмены ковидных ограничений в городах России

«Если индекс распространения заболевания в городе меньше 0,7, отменяются все ограничительные меры. В идеале он должен быть меньше единицы. Если больше единицы, отмечается рост», — подчеркнул Горелов.

Он отметил, что весной подъема заболеваемости ковидом не будет.

«Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость», — приводит издание слова Горелова.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора напомнил, что если к осени в России не сформируется коллективный иммунитет, россияне не будут делать прививки и соблюдать ограничения, то осенью в стране снова будет подъем заболеваемости ковидом.

Сейчас в России эпидемическая ситуация начала постепенно стабилизироваться. В Москве отменили ряд ограничений. Во всех регионах страны началась масштабная вакцинация от коронавируса.