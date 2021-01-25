«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — передает РИА «Новости» его слова.

Собянин также поблагодарил студентов-медиков, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогают москвичам, которые были в сложных ситуациях: приносят лекарства, питание.

Градоначальник добавил, что в Москве обеспечена полная доступность лечения, включая диагностику, амбулаторное поликлиническое лечение и скорую помощь. Практически ни в одном городе мира нет такой системы, отметил он.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, вакцинация большинства жителей России от коронавируса может завершиться ко второй половине года или к концу лета. По его мнению, при таком условии значительная часть ограничительных мер, действующих в стране, может быть отменена.