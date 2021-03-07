Названо условие для роста зарплат россиян в 2021 году

При благополучном развитии ситуации с пандемией коронавируса экономическая жизнь в России быстро восстановится. В этом случае россиян ожидают постепенное увеличение зарплат и восстановление занятости.

Такого мнения придерживается ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау рассказал в интервью «Российской газете».

В 2020 году, по его словам, уровень зарплат в России вырос. Хотя и не слишком сильно.

По его словам, при благоприятных условия уровень безработицы к концу текущего года может упасть до докризисных 4,7%. В России, по мнению Мау, проблема безработицы среди молодежи не носит острого характера. Это происходит из-за демографических особенностей страны.

О безбедной жизни после выхода на пенсию нужно позаботиться заранее, как это давно делают в европейских странах. Необходимо определить сумму, которую хочется накопить, и планомерно идти к своей цели. Откладывать нужно хоть и по чуть-чуть, но регулярно, считает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.