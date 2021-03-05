Россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость

О безбедной жизни после выхода на пенсию нужно позаботиться заранее, как это давно делают в европейских странах. Необходимо определить сумму, которую хочется накопить, и планомерно идти к своей цели. Откладывать нужно хоть и по чуть-чуть, но регулярно. Об этом радио Sputnik сказал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

По словам собеседника радио, в этом вопросе нужна культура личного инвестирования.

«Это не должна быть кубышка под кроватью. Должна быть какая-то цель в виде суммы, которую вы хотите получать на заслуженном отдыхе. Для ее получения надо инвестировать в какие-либо активы. Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции», — объяснил Звенигородский.

Пенсионный консультант отметил, что в России есть негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и брокерские компании. Главное, подчеркнул собеседник, чтобы доходность там была выше инфляции. Звенигородский призвал не отказываться от вложений в собственную старость даже при маленькой зарплате.

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тысяч плюс 7-10% процентов годовых уже смотрятся хорошо», — заявил эксперт. Если эти деньги не тратить и продолжать откладывать, то через несколько лет «будет еще интереснее».

На этой неделе депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении на перерасчет пенсий работающих пенсионеров. По мнению автора инициативы, депутата Ярослава Нилова, нововведение поможет устранить несправедливость.