29 апреля 2023, 23:17
Названо место похорон телеведущего Сергея Колесникова
Сын актера и телеведущего Колесникова сообщил о похоронах отца на Троекуровском кладбище
Похороны актера и телеведущего Сергея Колесникова состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Детали о прощании с артистом рассказал его сын Иван в разговоре с kp.ru.
Точная дата прощания еще не известна, но в телефонном разговоре сын телеведущего предположил, что траурная церемония состоится 2 или 3 мая. Отпевание пройдет в храме на Красносельской.
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О смерти Сергея Колесникова стало известно днем 29 апреля. Бессменный ведущий телепрограммы «Фазенда» ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Колесников прославился после съемок в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Актер также работал в МХТ имени Чехова до 2011 года. За свою карьеру Колесников принимал участие в съемках голливудских фильмов. Среди его зарубежных работ, такие картины как «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души».
Телепрограмма «Фазенда», ведущим которой был актер, выходила на Первом канале вплоть до 2017 года.
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