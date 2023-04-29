Культура 29 апреля 2023, 12:10 Умер телеведущий и заслуженный артист России Колесников Заслуженный артист России и ведущий программы «Фазенда» Колесников умер в 68 лет Википедия

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Актер и ведущий телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на сына заслуженного артиста России сообщил телеканал «Звезда». Собеседник журналистов не стал уточнять причины ухода отца из жизни.

РИА «Новости» со ссылкой на супругу Колесникова уточнило, что актер умер утром в субботу, 29 апреля.

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Сергей Колесников прославился после участия в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Также до 2011 года он работал в МХТ имени Чехова.

В карьерном списке артиста также есть голливудские картины — «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души».

Колесников известен и как ведущий программы «Фазенда», выходившей на Первом канале до 2017 года.