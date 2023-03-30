Общество 30 марта 2023, 04:24 Названо количество имеющих сбережения семей в России Исследование «Ромир»: число имеющих сбережения семей в России сократилось до 49% Pxhere

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С начала года в России сократилось число имеющих сбережения семей. Теперь их меньше половины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

«В январе 2023 года о наличии сбережений сообщал 51% опрошенных семей, тогда как в конце марта их доля составила 49%», — указано в материале.

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Также зафиксирован незначительный рост среди семей, которые предпочитают хранить свои сбережения в российской валюте. Доля этой категории равна 41%.

В банке держат свои сбережения 29% семей, чуть меньше — 21% семей — предпочитают хранить накопления наличными. Еще 5% — в виде вкладов в недвижимость, по 3% семей хранят сбережения в иностранной валюте, государственных ценных бумагах и драгметаллах.

Ранее россияне назвали лучшие города для жизни в преклонном возрасте. Среди городов страны лучшими для проведения старости соотечественники считают Москву и Сочи. Если говорить о других странах, то россияне предпочли бы встретить преклонный возраст в Барселоне, также многие соотечественники не отказались бы провести старость на Бали, Пхукете и Сицилии.