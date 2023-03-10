Путешествия 10 марта 2023, 16:57 Стало известно, в каких городах россияне предпочли бы провести старость Россияне назвали Сочи и Москву лучшими городами для старости

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Россияне перечислили лучшие города для жизни в преклонном возрасте. Результатами опроса поделились аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил сайт «Политика сегодня».

Среди российских городов лучшими для проведения старости соотечественники считают Москву и Сочи.

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Если говорить о других странах, то россияне предпочли бы встретить преклонный возраст в испанской Барселоне. Кроме того, многие соотечественники не отказались бы провести старость на Бали, Пхукете и Сицилии.

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