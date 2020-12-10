Вакцинация от коронавируса начнется по всей России до конца недели

«До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — сказано в релизе, подготовленном командой Голиковой.

Вакцинация от коронавируса стартовала в РФ на этой неделе. Она успешно проходит в Москве, Подмосковье, Астраханской, Тульской областях и ряде других регионов.

Прививают пока только медиков, преподавателей, соцработников. В Московской области прививку сделали более пяти тысяч человек. Также вакцинацию прошла и часть военных. Об этом ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Привились уже более 8,5 тысячи военнослужащих. По последним данным, всего в стране вакцину получили более 150 тысяч россиян.

Россия создала две вакцины от коронавируса. Препарат «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор», «Спутник V» — Центр имени Гамалеи. Именно последним пока и прививают россиян. Исследования показали, что эффективность вакцины «Спутник V» после второй дозы приближается к 100%.