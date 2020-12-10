Названо число привитых от коронавируса россиян

Более 150 тысяч россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Пока это самый высокий показатель среди стран, в которых начали делать прививки. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург.

«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата», — описал ситуацию Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» поступила в половину регионов России. После 10 декабря начнется поставка во все регионы страны.

В России зарегистрировали две вакцины от 2019-nCoV. Одна из них «Спутник V», а другая — «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском «Векторе». Научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Рамил Хабриев заявил, что эффективность препарата Центра имени Гамалеи на период введения второго компонента составила 96,2%.

Для удобства жителей Московской области записаться на прививку от коронавируса и тесты на антитела можно онлайн — в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). С 8 декабря можно самостоятельно записаться на ИФА-диагностику, которая покажет, переболел человек или нет, а с 15 декабря — на прививку в один из 92 пунктов вакцинации.

Отложенная запись на прививку связана с тем, что сейчас инъекции получают жители из групп риска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что вакцинация проводится на добровольной основе.