Эффективность вакцины «Спутник V» после второй дозы повысили почти до 100%— исследование

Предварительные данные исследования вакцины «Спутник V» против коронавируса говорят о ее эффективности. На период введения первого компонента результативность составила чуть менее 70%, второго — почти 100%.

Такое заявление сделал член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев. По его словам, оценка эффективности проводилась с 14 по 21 день. То есть речь идет о периоде до момента введения второго компонента. После первой прививки эффективность составляет 69,3%.

«Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%», — сказал он на научно-методическом форуме с участием организаторов здравоохранения. Его процитировал ТАСС.

Хабриев пояснил, как рассчитывается эффективность препарата. Берутся данные о результативности вакцинирования добровольцев и данные о тех, кто принял плацебо.

Кроме «Спутника V», в России есть еще один препарат от коронавируса — «ЭпиВакКорона». К тому же в стране начались доклинические испытания генетической вакцины от коронавирусной инфекции «Урал».