Названо число ковид-нарушителей в Петербурге в феврале

В феврале 2021 года штрафы получили 1557 жителей Санкт-Петербурга, которые нарушили коронавирусные ограничения. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В отношении местных жителей составили протоколы за нарушение постановления правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

Горожан оштрафовали за проведение и посещение публичных мероприятий. Жители Санкт-Петербурга понесли наказание за допуск посетителей в ночные кабаре и клубы, а также за курение кальянов в непредназначенных для этого местах. Также санкции наложили на тех, кто не обеспечил социальную дистанцию между работниками и посетителями и нарушил масочный режим.

Штраф за несоблюдение коронавирусных ограничений составляет четыре тысячи рублей, при повторном нарушении — пять тысяч. За нарушение ковидных мер не предусмотрена возможность вынесения предупреждения, добавили в комитете.

Страны идут на самые жесткие меры для борьбы с коронавирусом. Например, в Камбодже дают 20 лет тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с ковидом. А в США за нарушение обязательной самоизоляции, которое повлекло заражение других людей, человеку грозил штраф в 100 тысяч долларов.