Смертная казнь или 20 лет тюрьмы. Страны идут на самые жесткие меры для борьбы с ковидом

В Камбодже можно будет получить 20 лет тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с COVID-19. Парламент страны уже одобрил соответствующий закон. Большинство государств закрывали границы, вводили масочный режим, призывали людей не выходить из дома без необходимости. Но некоторые пошли дальше и приняли действительно жесткие меры.

Камбоджа

Закон, одобренный в Камбодже, предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, которая намеренно распространяет вирус. Этот проект единогласно одобрили в парламенте.

Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг, как сообщило The Guardian, назвал закон «прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения».

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Камбоджа далеко не первая страна, которая вводит серьезные наказания для нарушителей коронавирусных ограничений. В 2020 году, когда COVID-19 активно начал распространяться по миру, страны начали вводить различные ограничения для борьбы с инфекцией — и вместе с ними последовали и наказания для их нарушивших эти правила.

США

Соединенные Штаты уже в первые месяцы распространения COVID-19 стали лидерами по числу зараженных в мире, обогнав даже Китай, где началась эпидемия. До сих пор Америка остается на первом месте по этому показателю.

Введенные в США ограничения практически не отличались от тех, что были в других странах, разве что американские власти назначили серьезные штрафы за нарушение карантина. Так, за нарушение обязательной самоизоляции, которое повлекло заражение других людей, человеку грозил штраф в 100 тысяч долларов или же альтернатива — год в тюрьме. И это только в том случае, если нарушение не повлекло за собой чью-то смерть.

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В противном случае штраф доходил до 250 тысяч долларов. Альтернатива оставалась прежней — год тюремного заключения.

При этом некоторые штаты получили возможность самим устанавливать наказания за нарушение самоизоляции. Так, где-то нарушитель мог отделаться штрафом в 500 долларов, а где-то попасть на 30 суток под арест.

Испания

За выход из дома без уважительной причины была введена система штрафов. Их сумма варьировалась от 1500 евро для граждан и до 600 тысяч евро — для предприятий.

Несмотря на постоянный рост заболевших, в апреле 2020-го Испания заявила о нормализации ситуации с COVID-19 и сделала небольшое послабление карантинных мер. Но масочный режим, социальная дистанция и запрет на передвижения по городу без уважительной причины тогда сохранили.

Италия

Здесь, как и во многих странах, была введена пропускная система для передвижений по городу, но закон предусматривал одно весомое для нарушителей отличие: указав ложную информацию в документе, который надо было заполнить для пропуска, человек мог схлопотать 12 лет тюрьмы.

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За нарушение самоизоляции также предусматривались штрафы. В тех регионах, которые больше остальных пострадали от коронавируса, местные власти подняли штраф до пяти тысяч евро, а в ряде случаев нарушители могли получить три месяца ареста.

Китай

Уголовный кодекс Китая предусматривает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кого во время вспышки коронавируса уличат в коррупции, производстве и распространении контрафактных медпрепаратов, намеренном заражении COVID-19 других людей.

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К смертной казни могут приговорить пациентов с подтвержденным COVID-19, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, сообщало РИА «Новости».