Названа замена западного развлекательного контента для россиян

В ситуации с недостатком иностранного развлекательного контента Россия может обратить внимание на турецкий и латиноамериканский рынок. Об этом заявил РИА «Новости» генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на полях ПМЭФ. По его мнению, эти сериалы хорошо воспринимаются аудиторией. Кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов.

«Сейчас надо переориентироваться на другие рынки. Турецкие сериалы очень хорошо воспринимаются нашей аудиторией и корейские — но там есть специфика. И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — сказал Жаров.

Он также отметил, что холдинг не имеет рисков лишиться контента, поскольку всегда ориентировался на собственное производство.

«Я считаю, что это для нас такой конкурентный шанс. Мы производство собственного контента будем увеличивать. Я уверен, что это время возможностей», — подчеркнул гендиректор «Газпром-медиа».

В связи с началом спецоперации России на Украине и введенных в отношении Москвы западных санкций ряд круных зарубежных медиакомпаний и популярных стриминговых сервисов прекратии свою работу в РФ. В этой связи эксперты заговорили о полном исчезновении западного контента на российских видеоплатформах из-за предстоящего прекращения действия лицензий.

В апреле СМИ сообщили о разработке правительством законопроекта, позволяющего принудительно продлевать лицензии на фильмы, сериалы и музыку других стран.

В этой связи эксперты предположили, что в России возрастет пиратство.