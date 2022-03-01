Кинокритик Москвитин перечислил последствия отказа западных студий от показа фильмов в РФ

Кинокритик Егор Москвитин заявил, что российский кинопрокат потеряет значительную долю контента из-за решения иностранных компаний приостановить показ своих фильмов. По словам эксперта, в России возрастет пиратство после заявления Disney, написала Lenta.ru.

«В последние годы доля российского кино в прокате колеблется в районе 25-33%, поэтому можно предположить, что все остальные деньги приходятся на американские блокбастеры. Происходящее сейчас отличается от того, что было во время пандемии», — сообщил Москвитин.

Есть прецеденты, когда из-за ухода иностранного кино российские картины становились более востребованными. Подобное ранее происходило, однако нельзя исключать тот факт, что российский телезритель может вернуться к пиратству.

«Мы снова вернемся к торрентам. Например, Disney+, на котором уже 11 марта выходит мультфильм „Я краснею“ от Pixar, в России легально недоступен. Все будут смотреть нелегально, как сейчас смотрят сериалы „Книга Бобы Фетта“ или „Мандалорец“. Поскольку непонятно, что будет с самими иностранными стримингами, например, Netflix, который с 1 марта не стал показывать федеральные телеканалы, можно предположить, что объем иностранного контента, который уйдет в серую зону рынка, возрастет», — резюмировал эксперт.