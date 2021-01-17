Названа возможная причина смерти героя СССР Николая Антошкина

«Николай Тимофеевич болел COVID-19. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким», — заявил он.

Антошкин умер в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он также участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. Герой СССР обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе знаменитого «Бурана», в качестве командующего Среднеазиатского военного округа. В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после служил командующим фронтовой авиацией.

В последние годы Антошкин возглавлял Клуб Героев Советского Союза, был депутатом Госдумы VI и VII созывов, работал с молодежью.

Ранее от последствий коронавируса умер художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский Прощание с ним проходит в Большом зале Центрального дома кино.