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    17 января 2021, 13:34

    Названа возможная причина смерти героя СССР Николая Антошкина

    Алена Макаренко

    Герой СССР, депутат Госдумы Николай Антошкин, новость о смерти которого появилась 17 января, болел COVID-19. Об этом рассказал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, сообщил ТАСС.
    Названа возможная причина смерти героя СССР Николая Антошкина

    «Николай Тимофеевич болел COVID-19. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким», — заявил он.

    Антошкин умер в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

    Николай Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он также участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. Герой СССР обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе знаменитого «Бурана», в качестве командующего Среднеазиатского военного округа. В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после служил командующим фронтовой авиацией.

    В последние годы Антошкин возглавлял Клуб Героев Советского Союза, был депутатом Госдумы VI и VII созывов, работал с молодежью.

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