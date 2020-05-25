Названа возможная дата открытия МФЦ для посещения в Подмосковье

Многофункциональные центры в Московской области могут открыть двери для посетителей уже на следующей неделе. Пока центры госуслуг работают по предварительной записи и для юридических лиц.

«Очень важно главам территорий убедиться, что все меры санитарной защиты в МФЦ предусмотрены. Надеюсь, что со следующей недели мы сможем по определенному виду услуг открыть доступ и для физических лиц», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева во время заседания правительства региона.

С понедельника в регионе начали работу около 120 МФЦ. Они предоставляют семь услуг по предварительной записи для юридических лиц.

Глава Московской области подчеркнул, что в сложившейся ситуации самое важное — это дисциплина. Он поблагодарил полицию, Росгвардию и все контролирующие органы за работу в период пандемии.

25 мая 88 из 130 МФЦ начали работу и в Москве. Для горожан сейчас доступны 144 услуги. Все их пока могут предоставить только по предварительной записи. Ежедневно МФЦ будут принимать около 30 тысяч человек.