Эксклюзив 21 июля 2023, 16:46 Названа вероятная причина задержания Игоря Стрелкова Бывший ярославский депутат Петровский заявил о жалобе в Генпрокуратуру на Стрелкова РИА «Новости»

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Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) могли задержать по заявлению бывшего депутата Ярославской области Дмитрия Петровского. В беседе с «360» экс-политик подтвердил, что пожаловался в Генеральную прокуратуру на заявления Стрелкова, которые он публиковал в своем Telegram-канале.

Петровский сообщил, что отправил свое заявление в ведомство 19 июля. В своем документе он попросил проверить высказывания Стрелкова, в которых, по его мнению, были призывы к свержению действующей власти и оскорбления президента России.

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«Я написал заявление в Генпрокуратуру, где попросил проверить его высказывания, которые, на мой взгляд, являются призывом к свержению действующей власти, оскорблением нашего президента и оскорблением всех тех, кто его поддерживает, голосовали за него и хотят, чтобы в стране был покой и порядок», — рассказал Петровский.

Бывший депутат подчеркнул, что нашел такие высказывания Стрелкова в его Telegram-канале. Все скриншоты с якобы экстремистскими высказываниями он приложил к заявлению.

«Я буду надеяться, что эта проверка приведет к тому, что Игорь Гиркин получит автомат и пойдет выполнять то, о чем он говорил неоднократно: защищать нашу Родину на линии боевого соприкосновения. Так он перестанет болтать в своем Telegram-канале, что он великий и могучий», — подытожил Петровский.

О задержании Игоря Стрелкова сообщила его жена Мирослава Регинская. Она подчеркнула, что в квартиру приехали следователи, которые вывели супруга за руки. Женщина добавила, что об этом ей известно со слов консьержа, так как ее дома не было. Супруга Стрелкова отметила, что знает о предъявленных супругу обвинениях в экстремизме.