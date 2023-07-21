Общество 21 июля 2023, 13:39 Стало известно о задержании Игоря Стрелкова Жена Игоря Стрелкова сообщила о его задержании РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом в Telegram-канале сообщила его супруга Мирослава Регинская.

По ее словам, в пятницу, 21 июля, около 11:30 к ним в дом приехали сотрудники Следственного комитета.

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«Дома в тот момент меня не было. Консьерж сообщал, что они вывели мужа под руки, после чего увезли в неизвестном направлении», — написала она.

Регинская отметила, что Стрелкову выдвинули обвинение по уголовное статье «Экстремизм».

«На связь супруг не выходил, мне неизвестно о его местоположении», — добавила она.

РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что в настоящее время силовые структуры проводят обыск в квартире Стрелкова.

По предварительной информации, задержание провели после заявления бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер».