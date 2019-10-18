Названа сумма взятки для руководства ОМВД «Дорогомилово»

Руководство ОМВД «Дорогомилово» получило взятку в 3,5 миллиона рублей. Эта сумма — первая часть незаконного вознаграждения. Всего правоохранителям должны были передать 12 миллионов рублей, сообщили в МВД.

В последнее время возросло число громких дел о коррупции. Однако до сих пор нет систематической борьбы с таким превышением должностных полномочий. Так считает генеральный директор российского отделения международной организации Transparency International Антон Поминов.

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«Этот тренд о том, что в последнее время стали часто сажать за коррупцию, многие видят или хотят увидеть. На мой взгляд, действительно скорее так, потому что нужно показывать борьбу с коррупцией. Но именно борьбу — то, что связано с правоохранительной деятельностью. Также нужно показывать результаты. Никого не устраивают поимки мелких чиновников. К сожалению, системы до сих пор нет», — объяснил он.

Начальника столичного отдела МВД и его заместителя задержали в Москве 17 октября при получении взятки. Материалы в отношении подозреваемых переданы в следственные органы. Правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. Вскоре после задержания руководства отдела полиции «Дорогомилово» ФСБ приступила к обыскам в УВД по Западному округу столицы.

Если вину полицейских докажут, их уволят с работы во внутренних органах. А руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Имена подозреваемых в получении взятки пока не разглашаются.