  • Начальника отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержали из-за взятки

    18 октября 2019, 10:08

    Андрей Иванов

    Начальника столичного отдела МВД России по району Дорогомилово, а также его заместителя задержали по подозрению в коррупции.
    Начальника отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержали из-за взятки

    «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — рассказали RT в пресс-центре МВД.

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    На данный момент проходит проверка о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве к коррупционным правонарушениям. Если вину полицейских докажут, то их уволят из внутренних органов, а руководителей строго накажут.

    Материалы в отношении задержанных офицеров уже передали следователям. Имена подозреваемых в получении взятки высокопоставленных столичных полицейских пока не разглашаются.