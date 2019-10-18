Начальника отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержали из-за взятки

Начальника столичного отдела МВД России по району Дорогомилово, а также его заместителя задержали по подозрению в коррупции.

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — рассказали RT в пресс-центре МВД.

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На данный момент проходит проверка о причастности ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве к коррупционным правонарушениям. Если вину полицейских докажут, то их уволят из внутренних органов, а руководителей строго накажут.

Материалы в отношении задержанных офицеров уже передали следователям. Имена подозреваемых в получении взятки высокопоставленных столичных полицейских пока не разглашаются.