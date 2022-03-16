Названа схема мошенников по краже денег через фальшивые сайты

Мошенники часто используют новостные поводы для создания специальных сайтов по краже данных карт. Об этом заявил «360» эксперт по информационной безопасности Ассоциации «Информационной безопасность банков» Денис Батранков.

«Такие сайты обычно используют новостные поводы. Допустим, у некоторых банков были недоступны онлайн-сервисы. Что человек пытается найти? Где еще [воспользоваться онлайн-сервисом]. Или новость появляется, что что-то с банком случилось — и появляются онлайн-сервисы, которые говорят: „Мы сейчас вам можем рассказать, сколько денег на вашем счете осталось“», — сказал эксперт.

Он отметил, что еще одна из уловок мошенников — это «проверка» того, что вашей карты якобы нет в базе украденных данных. Батранков пояснил, что никакого официального государственного сайта по проверке такой информации нет, а вводить данные своей карты на незнакомом сайте — это очень опасная затея.

«Чтобы проверить карту, ты должен ввести ее номер, и, соответственно, у сайта, на котором ты проверяешь [информацию], должно быть какое-то доверие. Если это неизвестный сайт, то он может просто тебе сказать, что эта карта утекла, или что угодно тебе ответить, но собрать при этом номер твоей карты», — указал эксперт.

Ранее Роскачество предупредило, что мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки банковских карт. Россиянам предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

После ввода своих платежных данных пользователь при лучшем сценарии развития событий просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдет списание средств с карты.