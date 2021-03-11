Названа причина задымления на «зеленой» ветке петербургского метро

Утреннее задымление в петербургском метро произошло из-за короткого замыкания в устройстве для соединения кабелей в тоннеле. Движение поездов восстановлено.

«Предварительная причина задымления — короткое замыкание в кабельной соединительной муфте 10 кВ в тоннеле. В результате резкого снижения изоляции сработала релейная защита и произошло автоматическое отключение поврежденной кабельной линии», — сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Представители метрополитена отметили, что тление в кабельной муфте было ликвидировано после ее дополнительного осмотра. Для этого потребовалось снять напряжение с контактного рельса и остановить движение по зеленой ветке.

Около 08:30 11 марта движение на Невско-Василеостровской линии петербургского метро было приостановлено из-за задымления на станции «Маяковская». Дым проник в тоннели и на платформу. С 09:21 движение по зеленой линии не осуществлялось, все станции были закрыты для входа пассажиров. В 09:34 движение в городской подземке было полностью восстановлено.