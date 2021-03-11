Задымление произошло на станции «Маяковская» в Петербурге

В социальных сетях появилась информация о задымлении на станции «Маяковская» в Санкт-Петербурге. Из-за это поезда проезжали мимо и не останавливались. Какое-то время станция была закрыта для пассажиров. МЧС организовал проверку.

«С 08:31 по техническим причинам поезда проследуют станцию „Маяковская“ на проход», — сообщил Telegram-канал подземки города.

В 09:21 ведомство сообщило, что движение по линии № 3 не осуществляется и станции закрыты для входа пассажиров. Через 13 минут станции заработали в обычном режиме, а движение осуществлялось в полном объеме.

После информации о задымлении МЧС организовало проверку, сообщило РИА «Новости». Результаты пока неизвестны.

Источник фото: соцсети

В соцсетях появились видео и фото, на которых можно разглядеть огромную толпу, столпившуюся из-за поездов, проезжающих без остановки. Также местным жителям удалось заснять само задымление. Информации о пострадавших не поступало.

По данным корреспондента ТАСС, около станций метро «Маяковская» и «Площадь Восстания» на Невском проспекте утром стояли машины аварийно-спасательной службы метрополитена, скорой помощи и МЧС.