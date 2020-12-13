Названа причина смерти «голоса Кремля» Хорошевцева

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. <…> У него масса заболеваний», — приводит агентство слова собеседницы.

Народный артист России Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни. Он 20 лет озвучивал все протокольные мероприятия главы Российского государства. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что диктор был учеником Юрия Левитана.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким артиста.

Хорошевцев в 1968 году стал режиссером Всесоюзного радио и вел вместе со своим учителем Левитаном различные праздничные мероприятия.