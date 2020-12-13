Названа причина смерти «голоса Кремля» Хорошевцева
«Голос Кремля» Евгений Хорошевцев умер от последствий заражения коронавирусом. На фоне болезни у него развилась сердечная недостаточность. Об этом ТАСС рассказала его жена Елена Стружкина.
«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12 числа. <…> У него масса заболеваний», — приводит агентство слова собеседницы.
Народный артист России Хорошевцев умер 13 декабря на 77-м году жизни. Он 20 лет озвучивал все протокольные мероприятия главы Российского государства. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что диктор был учеником Юрия Левитана.
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким артиста.
Хорошевцев в 1968 году стал режиссером Всесоюзного радио и вел вместе со своим учителем Левитаном различные праздничные мероприятия.