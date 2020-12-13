Умер «голос Кремля» Хорошевцев
«Евгений Александрович был народным артистом РФ, голосом Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — привело РИА «Новости» слова официального представителя Кремля.
Песков добавил, что Хорошевцев был учеником известного диктора Юрия Левитана. В свою очередь Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким артиста.
Евгений Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. Получил актерское образование в молодежной театральной студии при Москонцерте. После этого окончил Государственный институт театрального искусства — ГИТИС. В 1968 году Хорошевцев стал режиссером Всесоюзного радио. Вместе с Левитаном вел различные праздничные мероприятия.
Диктором протокольных мероприятий президента стал в мае 2000 года. В 2001-м удостоился звания Народного артиста Российской Федерации. Играл в таких сериалах, как «Полиция Хоккайдо» и «Сыщик Путилин».