Эксклюзив 07 июля 2023, 16:07 Названа причина прокурорской проверки компании Mars Общественник Бородин: компания Mars написала о поддержке Украины на своем сайте РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области начала проверку российского подразделения американской компании Mars после заявки руководителя Федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. В беседе с «360» он объяснил, что нашел на официальном сайте фирмы заявления о том, что предприятие поддерживает Украину, а значит, часть средств уходит ВСУ.

Общественник подчеркнул, что заявление о своей находке направил в Генеральную прокуратуру, но уже получил ответ от сотрудников Подмосковного надзорного ведомства.

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«Пришел ответ, что по нашему заявлению проводится проверка, в ближайшее время нам дадут официальный развернутый ответ, чем она закончилась. Это будет уголовное дело, на что мы надеемся, либо это будет отказ в возбуждении», — заявил Бородин.

Он заявил еще, что его беспокоит ситуация, когда американская корпорация зарабатывает в России деньги, на которые потом Украина закупает ракеты, летящие в нашу сторону.

Кроме компании Mars, опасения Бородина вызвала компания «Конти». По словам общественника, он провел расследование и выявил, что на самом деле фирма принадлежит украинскому олигарху Колесникову из круга Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

«Они заявили, что в России свой бизнес не ведут, а поставили людей, которые были их подчиненными. Мы установили все по выпискам, что люди, которые владеют компанией „Конти-рус“, сначала были менеджерами, потом генеральными директорами, а сейчас владельцы», — заявил Бородин.

По его словам, все компании, бенефициарами которых являются предприниматели из недружественных стран, необходимо проверить, а при подтверждении финансирования Украины национализировать в пользу государства. Общественник пообещал, что в следующем обращении обязательно выступит с такой инициативой.