Общество 07 июля 2023, 10:01 Компанию Mars проверят в России из-за возможной поддержки ВСУ ТАСС: прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Московской области начала проверку в отношении американской компании Mars, которая специализируется на кормах для животных и продуктах питания. Она может быть замешана в финансовой поддержке армии Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Прокуратура Подмосковья проводит проверку противоправной деятельности ООО „Марс“, в частности, компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России провести проверку в отношении Mars. По его словам, компания зарабатывает миллиарды на российском рынке, но при этом спонсирует Украину и, вероятно, ВСУ, при этом прикрываясь гуманитарными целями.

Также Бородин предположил, что кондитерская фабрики «Конти-Рус» из Курской области тоже может быть связана с финансированием украинской армии. Об этом он заявил в интервью «360». ТАСС пока не получил официальных комментариев от прокуратуры Подмосковья и представителей Mars.