Общество 17 декабря 2022, 21:28 Названа причина интереса хакеров к взлому аккаунтов в Telegram Аналитик Сизов: при взломе аккаунта в Telegram мошенники получат доступ к онлайн-банку РИА «Новости»

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Мошенники в случае успешного взлома аккаунта в мессенджере Telegram способны получить доступ к онлайн-банкам на мобильном телефоне своей жертвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил аналитик, эксперт по противодействую мошенничествам Алексей Сизов.

«Многие пользователи делают один и тот же пароль для мессенджеров, что и для онлайн-банков. В случае успеха мошенники получат доступ к финансовым приложения клиента», — рассказал он.

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Сизов отметил, что для злоумышленников подбор пароля к остальным приложениям на телефоне пользователя стал привычной практикой.

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«Зачастую потом они еще пишут друзьям жертвы с просьбой перевести деньги на номер счета», — добавил аналитик.

Поэтому следует быть внимательнее, переходя по ссылкам, которые отправляют даже знакомые.

«Следует переспросить отправителя через другой мессенджер или через смс, удостоверившись в подлинности полученного сообщения со ссылкой», — заключил Сизов.

Ранее в субботу Минцифры сообщило о массовых попытках взлома Telegram-аккаунтов в России, писало Nation-News.