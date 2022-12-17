Важное 17 декабря 2022, 18:11 Россиян предупредили о массовых «угонах» аккаунтов в Telegram Минцифры: пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов РИА «Новости»

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Минцифры России предупредило, что сегодня пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Чтобы обезопасить аккаунт, нужно включить в нем двухфакторную аутентификацию.

В Telegram-канале ведомства описали схему «угона». Пользователь получает сообщение от кого-то из списка контактов: этот человек якобы отправил ему в подарок — подписку на Telegram Premium. Нажав на кнопку, пользователь видит код авторизации, который нужно ввести, чтобы активировать подписку. Если ввести этот код, аккаунт откроется на компьютере злоумышленника.

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Он продолжает распространять подобные сообщения — отправляет их всему списку контактов — и тут же удаляет из отправленных, причем у получателя сообщение остается. Скачивают ли злоумышленники переписку и совершают ли еще какие-то действия, пока непонятно.

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Если аккаунт защищен двухфакторной аутентификацией, то даже после ввода кода злоумышленникам потребуется ввести пароль, который знает только владелец. Установить защиту очень просто: «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Двухэтапная аутентификация» — «Включить». После этого вас попросят придумать пароль, который дополнительно защитит аккаунт.

Если вы уже перешли по ссылке и отправили злоумышленникам код, нужно зайти в «Настройки», найти «Активные сессии» и нажать «Завершить другие сеансы». А затем стоит все-таки включить двухфакторную аутентификацию.

Минцифры также посоветовало пользователям не переходить по подозрительным ссылкам.