Названа причина блокировки аккаунта губернатора Самарской области в Instagram
Аккаунт губернатора Самарской области Азарова в Instagram восстановили после блокировки
Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вернули аккаунт в Instagram. Департамент информационной политики правительства региона на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что причиной блокировки была попытка взлома.
В ведомстве пояснили, что блокировка Instagram-аккаунта azarov. life произошла в автоматическом режиме. Так система отреагировала на попытку незаконного проникновения. После обращения в службу поддержки администрация социальной сети восстановила работу страницы Азарова.
О блокировке аккаунта Дмитрия Азарова в Instagram стало известно во вторник, 9 ноября. В пресс-службе правительства Самарской области рекомендовали жителям узнавать официальную информацию на страницах руководителя региона во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также следить за каналами в мессенджерах Telegram и Viber.
Работающие в области журналисты не исключили, что блокировка страницы губернатора произошла из-за жалоб противников вакцинации от коронавируса.