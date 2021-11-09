Названа причина блокировки аккаунта губернатора Самарской области в Instagram

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вернули аккаунт в Instagram. Департамент информационной политики правительства региона на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что причиной блокировки была попытка взлома.

В ведомстве пояснили, что блокировка Instagram-аккаунта azarov. life произошла в автоматическом режиме. Так система отреагировала на попытку незаконного проникновения. После обращения в службу поддержки администрация социальной сети восстановила работу страницы Азарова.

О блокировке аккаунта Дмитрия Азарова в Instagram стало известно во вторник, 9 ноября. В пресс-службе правительства Самарской области рекомендовали жителям узнавать официальную информацию на страницах руководителя региона во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также следить за каналами в мессенджерах Telegram и Viber.

Работающие в области журналисты не исключили, что блокировка страницы губернатора произошла из-за жалоб противников вакцинации от коронавируса.