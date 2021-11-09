Instagram заблокировал страницу самарского губернатора Азарова

Instagram заблокировал страницу руководителя Самарской области Дмитрия Азарова. В правительстве региона выразили надежду, что аккаунт удастся вернуть — чиновники уже направили запрос в службу поддержки социальной сети.

«Официальный Instagram-аккаунт главы региона временно не работает. Мы выясняем причины сбоя. Ответ от службы поддержки должен поступить в течение суток. Наши специалисты пытаются восстановить аккаунт», — рассказали сайту 63.ru в пресс-службе областной администрации.

В региональном правительстве напомнили, что официальную информацию о делах Азарова можно найти на их официальном сайте, а также на страницах «Самарская область» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Отчеты о работе главы региона также регулярно появляются в мессенджерах Telegram и Viber.

У Азарова в Instagram почти три тысячи подписчиков. Местные СМИ предположили, что губернаторский аккаунт отправили в бан из-за многочисленных жалоб противников вакцинации от коронавируса, однако официального подтверждения этой информации нет.